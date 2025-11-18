Todo listo para el arranque del Campeonato Nacional de Golf 2025 este martes

-

Por 15 días, Hacienda Nueva Country Club, ubicada en el kilómetro 25 de San José Pinula, se convertirá en la meca del golf guatemalteco, ya que se darán cita los mejores golfistas del país, para participar en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf.

Para la edición 2025, estarán en competición, a partir de este martes 18 de noviembre, 19 categorías, que reunirán a cientos de golfistas, quienes lucharán por el cetro en las diferentes divisiones, a las cuales accederán dependiendo de su index (promedio de efectividad por jugador dependiendo del campo).

Alejandro Villavicencio, es uno de los jugadores guatemaltecos más experimentados, quien conoce a la perfección Hacienda Nueva Country Club. (Foto: César Pérez)

Los primeros jugadores que tomarán la salida en su respectivo tee, e iniciarán el camino del fairway, en busca de la gloria, serán los participantes de la categoría Senior (jugadores entre 50 y 64 años) y Súper Senior (más de 65 años), en caballeros; mientras que, en damas se jugarán las divisiones A, B, C, y Senior (más de 50 años).

Gabriel Palacios, es una joven figura y uno de los grandes candidatos para llevarse el título del LXXIII Campeonato Nacional de Golf. (Foto: César Pérez)

Algunas de las categorías más esperadas son: AA, Campeonato e Internacional, en caballeros; y en damas, Campeonato e Internacional; sin embargo, también se disputarán divisiones como A, B, C, y D, en Caballeros; mientras en la rama femenina se disputarán A, B y C, a las cuales se sumarán la Competencia Unificada de Golf, e Internacional por Equipos, en ambas ramas.

La reina del golf guatemalteco, Beatriz de Arenas, quien es siempre candidata a la victoria en cualquier torneo que participe, ya sea en Guatemala o en el extranjero. (Foto: César Pérez)

Listos para brillar

Entre las cartas nacionales, quienes son candidatos al triunfo en las diferentes divisiones, se encuentran: Gabriel Palacios, Alejandro Villavicencio, Matías Calderón, Andy Reyes, Sebastián Barnoya, y Jaime Kirste, quien este martes entrará en acción este martes en Senior; mientras que en Damas, la reina del golf guatemalteco en los últimos años, Beatriz de Arenas, jugará en Senior; además, de Elzbieta Aldana y Daniela Hernández, son quienes podrían tocar la gloria.

Elzbieta Aldana, es una de las llamadas a subir a lo más alto en la rama femenina. Recientemente ganó la medalla de plata, en los Juegos Centroamericanos. (Foto: César Pérez)

Toma nota

Hacienda Nueva Country Club, es un recinto con un pasado histórico. Gran parte de sus instalaciones pertenecieron a un Convento Jesuita del siglo XVI. Tanto así, que aún se conserva una capilla que data de esos años, y hace recordar los orígenes de este espacio único. Sus instalaciones albergan un impecable campo de golf y canchas de tenis, entre otras amenidades.