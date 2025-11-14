“Estamos dolidos”: las palabras de Nicholas Hagen tras quedar fuera del Mundial

-

Nicholas Hagen, arquero de la Selección de Guatemala, expresó su pesar tras la derrota contra Panamá (3-2), resultado que acaba con la esperanza de la Bicolor de ir a la Copa del Mundo.

"Duele perder de esta manera, pero me quedo con la actitud y la garra que mostramos en el segundo tiempo", declaró el arquero Nicholas Hagen, visiblemente afectado tras el resultado que dejó a Guatemala sin opciones de clasificar al Mundial.

El guardameta del Columbus Crew pidió no desechar el proceso y subrayó que la base del grupo ha crecido de forma sólida. "No nos queda nada, no podemos tirar a la basura este proyecto", afirmó.

⏱️FINAL PARTIDO · ꜰᴀꜱᴇ ꜰɪɴᴀʟ ᴇʟɪᴍɪɴᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴍᴜɴᴅɪᴀʟɪꜱᴛᴀ



Guatemala (2) (3) Panamá

️El Trébol #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/ICKfgUyaPI — FFG (@fedefut_oficial) November 14, 2025 Hagen reconoció el golpe anímico que deja otra eliminación dolorosa. "Mis compañeros, Guatemala y yo estamos dolidos", dijo al analizar un ciclo en el que la Bicolor volvió a quedarse cerca. Aun así, insistió en que los avances requieren tiempo. "Pelear por ir a un Mundial no es algo que se logra de un día para otro; se trata de cometer errores, corregir y mejorar como equipo y como personas".

El guardameta también destacó el nivel de Panamá, que se metió en la pelea por el cupo directo, y el crecimiento de Surinam, que, señaló, se ha armado para competir.

Hagen agradeció el aliento de la afición chapina a lo largo del encuentro. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

Responsable y frontal, Hagen recalcó que no habrá búsqueda de culpables. "Todos le vamos a poner pecho a la bala", sostuvo, dejando claro que el plantel asume en conjunto el resultado.

Finalmente, agradeció a la afición chapina por el apoyo incondicional, especialmente en la segunda parte, cuando la Sele logró igualar un 2-0 adverso. Y envió un mensaje final de resistencia: "No se puede decir que todo se fue a la basura; hay que recoger los pedacitos que funcionaron y seguir adelante".