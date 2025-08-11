5 cosas que no te puedes perder si visitas San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

-

Disfruta de historia, tradición, fe, gastronomía y la naturaleza en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Ubicado a 253 kilómetros de la ciudad de Guatemala, San Pedro Sacatepéquez es un municipio del departamento de San Marcos que sorprende a propios y visitantes con su riqueza cultural, su devoción religiosa, su variedad gastronómica y la calidez de su gente.

Estas son cinco actividades recomendadas para quienes deseen descubrir lo mejor de este rincón del occidente.

En el segundo nivel del palacio municipal puedes encontrar la biblioteca municipal. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

1. Visita el Palacio Municipal, historia viva en el corazón del pueblo:

Uno de los íconos más representativos del municipio es el majestuoso Palacio Municipal, también conocido como el cuartel. Su construcción inició en el año 1925 y hoy se mantiene como una joya arquitectónica.

En el segundo nivel funciona la biblioteca municipal, la cual alberga una gran colección de libros de todos los niveles educativos, desde textos de primaria hasta literatura universitaria. Desde sus balcones se puede disfrutar de una vista panorámica del casco urbano, ideal para tomar fotografías.

En La Típica Sampedrana encontrarás variedad de artesanías para llevarte un recuerdo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

2. Llévate una artesanía en La Típica Sampedrana

Este es un espacio lleno de cultura. Si se trata de llevarse un recuerdo auténtico, una parada obligatoria es La Típica Sampedrana, un negocio local atendido por doña Sandra Ramírez, quien ofrece una amplia variedad de productos elaborados a mano.

Aquí se pueden adquirir:

• Trajes típicos, camisas bordadas, blusas para mujeres y niñas

• Carteras, morrales, sombreros de petate, manteles y perrajes

• Llaveros, muñecas personalizadas, sudaderos, playeras, billeteras y fajas

• Artículos para el hogar como canastos, gabachas y adornos tradicionales.

En la iglesia católica se encuentra la campana de 1577, la primera que llegó a Centroamérica. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

3. Conoce la histórica campana de 1577 en el santuario parroquial

Uno de los tesoros históricos y religiosos del municipio se encuentra en la Iglesia Católica, en su santuario principal. Allí se resguarda una imponente campana fundida en el año 1577, cuando era comendador el padre Fray Francisco Bravo.

Esta campana es reconocida como la primera en su clase en Centroamérica. Con un metro de altura, un grosor de 8 centímetros y un peso aproximado de media tonelada. A pesar del paso del tiempo y de varias grietas que han afectado su sonoridad, esta reliquia continúa siendo un símbolo de fe.

El Parque Ecológico Quetzalí es una reserva natural, si quieres compartir en familia al aire libre. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

4. Explorar el Parque Ecológico Quetzalí:

Ubicado en el kilómetro 261, en jurisdicción de aldea San Andrés Chapil, este parque es un lugar ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Ofrece diversas actividades recreativas como: senderismo por caminos boscosos, juegos infantiles y áreas verdes, canchas para fútbol, áreas con champas y churrasqueras para reuniones familiares y espacios para practicar ciclismo de montaña.

El ingreso es accesible, con precios entre Q5 y Q10, lo que lo convierte en una excelente opción para familias, estudiantes o grupos turísticos.

Las ventas de shecas hechas en horno de leña son una delicia al paladar. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

5. Disfrutar de las shecas sampedranas

Un recorrido por San Pedro Sacatepéquez no estaría completo sin probar una sheca recién horneada, y el mejor lugar para hacerlo es el Centro Comercial No. 1.

Allí, los panaderos tradicionales hacen las shecas en hornos artesanales de leña, manteniendo recetas que han pasado de generación en generación. En el comercial también puede encontrar dulces típicos, productos típicos para el hogar y la cocina, plantas medicinales, entre otros productos tradicionales.