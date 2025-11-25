Localizan el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición

-

Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el río La Amargura, San Marcos.

Este 25 de noviembre, Bomberos Municipales Departamentales en jurisdicción de San Marcos, fueron alertados sobre el hallazgo de un cuerpo dentro del río La Amargura en el Caserío La Virgen, Tumbador San Marcos.

Los elementos se dirigieron hacia Finca Honda Linda, donde caminaron aproximadamente un kilómetro para realizar el rescate.

Elementos departamentales se adentraron caminando casi un Kilometro para recuperar el cuerpo (Foto: ASONBOMD)

Debido al estado en el que se encontró el cuerpo, la víctima no pudo ser identificada. Únicamente se reportó que es una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad.

Por el momento se desconocen las causas de fallecimiento. (Foto: ASONBOMD)

Asimismo se reveló que viste pantalón de lona color azul y un cincho de tela color negro, además que fue encontrado sin calzado.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero autoridades ya comenzaron con la investigación del caso.