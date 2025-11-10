Localizan un cadáver al fondo de un barranco en Chimaltenango

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo de un cadáver en un barranco de 100 metros de profundidad.
El cuerpo de una persona fue localizado en un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en la aldea Mencherén, en el municipio de Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango.
Se trata del cuerpo de un hombre que aún no ha sido identificado, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Los elementos bomberiles procedieron a cruzar un río y así rescatar el cadáver para llevarlo a una superficie plana.
Tras este hallazgo, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para ejecutar las investigaciones y determinar la causa de la muerte.