Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en Suchitepéquez

  • Por Geber Osorio
17 de noviembre de 2025, 18:25
Entre cañaverales fue localizado un cuerpo envuelto en sábanas. (Foto: Asonbomd)

Entre cañaverales fue localizado un cuerpo envuelto en sábanas. (Foto: Asonbomd)

Un macabro hallazgo sacude Suchitepéquez, luego de que autoridades confirmaron el descubrimiento de un cadáver envuelto en sábanas entre unos cañaverales, donde también se encontró un picop.

OTRAS NOTICIAS: Audio: Llamada de extorsión revela "amenazas de muerte" y el cobro de Q8,500

Un cadáver fue localizado envuelto en sábanas entre cañaverales de la finca El Maricón, en el municipio de Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez.

A escasos metros de este hallazgo, también se localizó un picop, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El cuerpo estaba envuelto en sábanas entre los cañaverales del sector. (Foto: Asonbomd)
El cuerpo estaba envuelto en sábanas entre los cañaverales del sector. (Foto: Asonbomd)

Los socorristas se encargaron de dar aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las respectivas diligencias en el lugar y logren identificar a la víctima.

La Policía Nacional Civil (PNC) resguarda el área del hallazgo y se espera que elementos del Ministerio Público (MP) ejecuten las investigaciones de este hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar