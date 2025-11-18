Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en Suchitepéquez

Un macabro hallazgo sacude Suchitepéquez, luego de que autoridades confirmaron el descubrimiento de un cadáver envuelto en sábanas entre unos cañaverales, donde también se encontró un picop.
OTRAS NOTICIAS: Audio: Llamada de extorsión revela "amenazas de muerte" y el cobro de Q8,500
Un cadáver fue localizado envuelto en sábanas entre cañaverales de la finca El Maricón, en el municipio de Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez.
A escasos metros de este hallazgo, también se localizó un picop, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas se encargaron de dar aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las respectivas diligencias en el lugar y logren identificar a la víctima.
La Policía Nacional Civil (PNC) resguarda el área del hallazgo y se espera que elementos del Ministerio Público (MP) ejecuten las investigaciones de este hecho.