Localizan cuerpo de joven que llevaba más de un mes desaparecido

Wilson Rafael Pedroza, quien había sido reportado como desaparecido desde el 11 de octubre tras salir de su trabajo de mensajería, fue localizado sin vida este viernes 21 de noviembre en el kilómetro 60 de la ruta a Siquinalá.

Este viernes 21 de noviembre fue localizado un cuerpo sin vida en el kilómetro 60 de la ruta a Siquinalá, Escuintla.

Según se dio a conocer, se trata de Wilson Rafael Pedroza, quien llevaba más de un mes desaparecido tras haber salido de su lugar de trabajo.

Los familiares habrían llegado a reconocer el cuerpo, el cual fue identificado por la ropa que tenía puesta y por sus pertenencias.

Debido a que el cadáver está en estado de descomposición, el Ministerio Público (MP) requirió una prueba de ADN en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual aún está por confirmar.

La desaparición

Según familiares, el joven llamó a su progenitora aproximadamente a las 20 horas del pasado 11 de octubre, avisándole que estaba saliendo de trabajar y que ya iba para su casa, sin embargo, nunca llegó.

Pedroza laboraba para una empresa de mensajería. El día de su desaparición se conducía en su vehículo de dos ruedas y vestía una camisa negro con blanco y pantalón de lona azul. También, portaba una mochila rosada.