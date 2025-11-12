¡Otro hallazgo! Localizan otro cadáver en la ruta al Atlántico

-

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron un hallazgo este martes en el kilómetro 22 de la Ruta al Atlántico, sumando el cuerpo 12 encontrado en la zona en menos de un mes.

Bomberos Municipales Departamentales han confirmado el hallazgo de un nuevo cadáver en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico durante la tarde de este martes 11 de noviembre.

Los socorristas procedieron con el rescate del cuerpo sin vida en el lugar, el cual es el número 12 encontrado en dicha ruta, en menos de un mes.

Además, se dio a conocer de manera preliminar que este cuerpo se encontraría decapitado.



También, dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y se determinen las causas de la muerte e identificación del cadáver.

Las autoridades han llegado al lugar del hecho para realizar las diligencias respectivas. (Foto: Asonbomd)

Anteriores hallazgos

El pasado 24 de octubre fueron localizados nueve cadáveres en el kilómetro 21, bajo el puente San Juan, en la misma ruta.

Mientras, el pasado 27 de octubre, en el kilómetro 23, igualmente en jurisdicción en Palencia, fueron hallados otros cadáveres desmembrados.