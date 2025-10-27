¡Nuevo hallazgo! Localizan más restos humanos en ruta al Atlántico

-

Bomberos Voluntarios reportaron un nuevo hallazgo de restos humanos en el río San Juan, en Palencia. Este descubrimiento se suma a los nueve cadáveres encontrados previamente.

Dos cabezas humanas y dos cadáveres envueltos en bolsas de plástico, fueron encontrados en el río San Juan, en el kilómetro 23 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, este lunes 27 de octubre.

Según los Bomberos Voluntarios, recibieron llamadas de alerta que les indicaban del macabro hallazgo. Sin embargo, los socorristas realizan un operativo de búsqueda y rescate para establecer si en el lugar hay más restos humanos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Primer hallazgo

La noche del pasado 24 de octubre, bajo el mismo puente los socorristas reportaron el hallazgo de nueve cuerpos, los cuales, fueron enviados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde siete fueron identificados y dos siguen pendientes.

Hasta el momento, los expertos no han establecido las causas de sus muertes. Los cuerpos hallados con anterioridad corresponden a:

Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años; Ángel Roberto Sánchez García, de 28; Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24; Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32; Selvin Estuardo Lima López, de 26; Esvin Ventura Flores Solares, de 53 Allisson Michelle Rodríguez, de 20, única mujer.

Mientras que los otros dos no han podido ser identificados, debido a que son osamentas, informaron los forenses.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hipótesis

Este primer evento desencadenó una investigación urgente y coordinada entre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), dada la naturaleza del crimen.

La investigación inicial del MP apuntó a que una estructura criminal identificada como "Los Caradura" podría estar implicada en la muerte de las primeras nueve personas. El puente San Juan se ha convertido en una escena recurrente de abandono de cuerpos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de Eunise Valdez / colaboradora.