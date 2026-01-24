Localizan cuerpo bajo un puente en la zona 2 de Mixco

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este viernes 23 de enero bajo el puente Doraldina, en la zona 2 de Mixco.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que el cadáver se encuentra en estado de descomposición.

El cuerpo se encontraba bajo el puente Doraldina, en la zona 2 de Mixco. (Foto: Asonbomd)

Por lo tanto, dieron aviso a las autoridades correspondientes para determinar la causa de la muerte de esta persona.

Asimismo, quedará pendiente que la víctima sea identificada, ya que de momento se desconocen los datos de la misma.

Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para rescatar el cuerpo sin vida. (Foto: Asonbomd)