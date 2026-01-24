Versión Impresa
Localizan cuerpo bajo un puente en la zona 2 de Mixco

  • Por Geber Osorio
23 de enero de 2026, 18:55
El cuerpo se encontraba en estado de descomposición. (Foto: Asonbomd)

El cadáver fue hallado en estado de descomposición.

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este viernes 23 de enero bajo el puente Doraldina, en la zona 2 de Mixco.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que el cadáver se encuentra en estado de descomposición.

El cuerpo se encontraba bajo el puente Doraldina, en la zona 2 de Mixco. (Foto: Asonbomd)
Por lo tanto, dieron aviso a las autoridades correspondientes para determinar la causa de la muerte de esta persona.

Asimismo, quedará pendiente que la víctima sea identificada, ya que de momento se desconocen los datos de la misma.

Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para rescatar el cuerpo sin vida. (Foto: Asonbomd)
