Localizan dos cuerpos dentro de bolsas plásticas en Mixco

  • Por Reychel Méndez
08 de enero de 2026, 06:39
Bomberos fueron alertados desde las primeras horas para constatar que se trataba de cuerpos humanos. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El lunes de esta semana se encontró a pocos metros en el bulevar El Naranjo un cuerpo en las mismas condiciones.

OTRAS NOTICIAS: Localizan cuerpo dentro de una bolsa plástica en zona 4 de Mixco

Dos cuerpos fueron localizados dentro de unas bolsas plásticas, según lo reportaron testigos que pasaron por el lugar a los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.

Este jueves 08 de enero a primera hora de la mañana se reportó un nuevo hallazgo en el Bulevar Naranjo, zona 4 de Mixco.

Los elementos de Bomberos Municipales realizaron el llamado a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación sobre los cuerpos. (Foto: CBM)
Al realizar las evaluaciones se logra constatar que son dos cuerpos humanos por lo que esperan la llegada al lugar de las autoridades correspondientes.

19
Cuerpos fueron localizados con señales de violencia en sábanas y bolsas plásticas en 2025.
PNC

El lunes 5 de diciembre, se registró un hecho similar ya que a pocos metros del mismo lugar se encontró el cuerpo de un hombre. Las autoridades deberán investigar si los hechos tienen relación.

La PMT indica que se mantienen inhabilitados dos carriles y se recomienda salir con anticipación ya que podría impactar en el tránsito. 

Los cuerpos fueron encontrados en las mismas condiciones que en las de un hallazgo reportado la semana pasada. (Foto: Amilcar Montejo)
