Localizan dos cuerpos dentro de bolsas plásticas en Mixco

El lunes de esta semana se encontró a pocos metros en el bulevar El Naranjo un cuerpo en las mismas condiciones.
OTRAS NOTICIAS: Localizan cuerpo dentro de una bolsa plástica en zona 4 de Mixco
Dos cuerpos fueron localizados dentro de unas bolsas plásticas, según lo reportaron testigos que pasaron por el lugar a los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
Este jueves 08 de enero a primera hora de la mañana se reportó un nuevo hallazgo en el Bulevar Naranjo, zona 4 de Mixco.
Al realizar las evaluaciones se logra constatar que son dos cuerpos humanos por lo que esperan la llegada al lugar de las autoridades correspondientes.
El lunes 5 de diciembre, se registró un hecho similar ya que a pocos metros del mismo lugar se encontró el cuerpo de un hombre. Las autoridades deberán investigar si los hechos tienen relación.
La PMT indica que se mantienen inhabilitados dos carriles y se recomienda salir con anticipación ya que podría impactar en el tránsito.