Localizan dos cuerpos dentro de bolsas plásticas en Mixco

Dos cuerpos fueron localizados dentro de unas bolsas plásticas, según lo reportaron testigos que pasaron por el lugar a los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.

Este jueves 08 de enero a primera hora de la mañana se reportó un nuevo hallazgo en el Bulevar Naranjo, zona 4 de Mixco.

Los elementos de Bomberos Municipales realizaron el llamado a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación sobre los cuerpos. (Foto: CBM)

Al realizar las evaluaciones se logra constatar que son dos cuerpos humanos por lo que esperan la llegada al lugar de las autoridades correspondientes.

Cuerpos fueron localizados con señales de violencia en sábanas y bolsas plásticas en 2025.

El lunes 5 de diciembre, se registró un hecho similar ya que a pocos metros del mismo lugar se encontró el cuerpo de un hombre. Las autoridades deberán investigar si los hechos tienen relación.

La PMT indica que se mantienen inhabilitados dos carriles y se recomienda salir con anticipación ya que podría impactar en el tránsito.

Los cuerpos fueron encontrados en las mismas condiciones que en las de un hallazgo reportado la semana pasada. (Foto: Amilcar Montejo)