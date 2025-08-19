Hallazgo de cuerpo con señales de violencia complica tránsito ruta al Pacífico

-

Ambos carriles ruta al sur fueron cerrados tras el hallazgo del cuerpo.

La mañana de este 19 de agosto el cuerpo de un hombre 22 años fue localizado sobre el kilómetro 20 ruta al Pacífico.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de una cuneta con la sospecha de que la víctima habría sido atropellada, sin embargo, tras evaluarlo los socorristas confirmaron que el cuerpo presentaba señales de violencia por arma de fuego.

La víctima fue identificada como Cristian Fernando Jacobo Carias de 22 años.

Hasta el momento la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área mientras el Ministerio Público (MP) realiza las diligencias en búsqueda de alguna evidencia que confirme o descarte si la víctima falleció en el lugar o el cuerpo fue abandonado en ese sector.

Mientras tanto el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte.

Vías cerradas

Tras el hallazgo se han cerrado ambos carriles ruta al sur, se recomienda a los conductores tomar las precauciones o considerar vías alternas.

Cierre total de carriles hacia el sur en el km. 19.5 ruta CA-9 #MPGuatemala trabaja en el lugar, se desvía el tránsito hacia San José Villa Nueva y ruta hacia Bárcenas para incorporarse al km. 21 pic.twitter.com/5y11PeU7tt — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 19, 2025

Dalia Santos, vocera Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva recomienda desviarse hacia el kilómetro 15 con ruta a San José Villa Nueva y ruta hacia Bárcenas para incorporarse al km. 21

