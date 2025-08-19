Adolescente reportado desaparecido en Nicaragua es localizado en Mazatenango

El adolescente se acercó a la estación policial en Mazatenango para pedir ayuda.
Un adolescente de 16 años, originario de Nicaragua, fue localizado en Mazatenango, Suchitepéquez, tras haberse presentado a una sede policial en busca de ayuda para regresar a su país.
De acuerdo con reportes en medios locales de Nicaragua, el joven había sido reportado como desaparecido desde el mes pasado.
El menor indicó a las autoridades que es originario de Matagalpa, Nicaragua, y que salió de su hogar con la intención de encontrar trabajo. Según su testimonio, habría ingresado a Guatemala el 3 de agosto.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le brindaron asistencia inmediata, proporcionándole alimentación y coordinando con la Procuraduría General de la Nación (PGN) el proceso correspondiente para garantizar su retorno seguro.