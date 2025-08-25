Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Zacapa

El cuerpo de la mujer fue localizado horas después de la activación de la alerta por desaparición.
TE PUEDE INTERESAR: Reclusos retienen a dos rehenes en el centro de detención El Boquerón
Medios locales confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Motagua, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, entre las aldeas San Pablo y Jumuzna.
Los Bomberos Municipales Departamentales identificaron a la víctima como Edna Johana Jacobo, de 39 años, quien tenía activa una alerta Isabel-Claudina por desaparición.
Según los socorristas, el cuerpo presenta señales de violencia.
De acuerdo con la información preliminar, Edna fue vista por última vez el domingo 24 de agosto.
Sus familiares activaron la alerta de desaparición este lunes; sin embargo, el cuerpo de Edna fue hallado flotando en el río horas más tarde.
Hasta el momento las autoridades realizan las diligencias correspondientes tras el hallazgo.