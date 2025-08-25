Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Zacapa

  • Por Susana Manai
25 de agosto de 2025, 13:42
Los Bomberos Municipales Departamentales rescataron el cuerpo en las aguas del río Motagua en Zacapa. (Foto: Redes sociales)

Los Bomberos Municipales Departamentales rescataron el cuerpo en las aguas del río Motagua en Zacapa. (Foto: Redes sociales)

El cuerpo de la mujer fue localizado horas después de la activación de la alerta por desaparición. 

TE PUEDE INTERESAR: Reclusos retienen a dos rehenes en el centro de detención El Boquerón 

Medios locales confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Motagua, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, entre las aldeas San Pablo y Jumuzna.

Los Bomberos Municipales Departamentales identificaron a la víctima como Edna Johana Jacobo, de 39 años, quien tenía activa una alerta Isabel-Claudina por desaparición. 

Según los socorristas, el cuerpo presenta señales de violencia. 

Edna de 39 años fue vista por última vez el domingo 24 de agosto y su cuerpo fue localizado cerca del medio día del lunes. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)
Edna de 39 años fue vista por última vez el domingo 24 de agosto y su cuerpo fue localizado cerca del medio día del lunes. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)

De acuerdo con la información preliminar, Edna fue vista por última vez el domingo 24 de agosto.

Sus familiares activaron la alerta de desaparición este lunes; sin embargo, el cuerpo de Edna fue hallado flotando en el río horas más tarde.  

Familiares mantenían la búsqueda de Edna, pero fueron notificados del hallazgo del cuerpo. (Foto: Redes sociales)
Familiares mantenían la búsqueda de Edna, pero fueron notificados del hallazgo del cuerpo. (Foto: Redes sociales)

Hasta el momento las autoridades realizan las diligencias correspondientes tras el hallazgo. 

(Foto: Noticas Zacapa)
(Foto: Noticas Zacapa)

OTRAS NOTICIAS: Devuelven inmueble a centro nocturno donde ocurrió atentado con granada 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar