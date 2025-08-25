Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Zacapa

Medios locales confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Motagua, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, entre las aldeas San Pablo y Jumuzna.

Los Bomberos Municipales Departamentales identificaron a la víctima como Edna Johana Jacobo, de 39 años, quien tenía activa una alerta Isabel-Claudina por desaparición.

Según los socorristas, el cuerpo presenta señales de violencia.

Edna de 39 años fue vista por última vez el domingo 24 de agosto y su cuerpo fue localizado cerca del medio día del lunes. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)

De acuerdo con la información preliminar, Edna fue vista por última vez el domingo 24 de agosto.

Sus familiares activaron la alerta de desaparición este lunes; sin embargo, el cuerpo de Edna fue hallado flotando en el río horas más tarde.

Familiares mantenían la búsqueda de Edna, pero fueron notificados del hallazgo del cuerpo. (Foto: Redes sociales)