Trasladan a María Martha Castañeda Torres a Mariscal Zavala

María Martha Castañeda asegura recibir amenazas de muerte por alias "Gorgojo", un pandillero de la Mara Salvatrucha

María Martha Castañeda Torres fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y trasladada bajo fuerte custodia a la Torre de Tribunales el pasado miércoles 27 de agosto.

Así ficharon a María Martha Castañeda, tras ser llevada a la Torre de Tribunales.



Según @FJimenezmingob, su detención es "un golpe muy importante a las pandillas". Se conoce que es pareja del líder del Barrio 18 conocido como "El Lobo".



En su contra existían dos órdenes de aprehensión emitidas; la primera, del 28 de abril, por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa; y la segunda, del 28 de mayo, por rebeldía.

Ambas órdenes fueron giradas este año por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo.

Amenazas de muerte

Durante la audiencia de primera declaración, la defensa de Castañeda solicitó que fuera recluida en la sección de mujeres de la prisión Mariscal Zavala.

El abogado argumentó que su clienta habría recibido amenazas de muerte de un pandillero de la Mara Salvatrucha, conocido como "Gorgojo".

Al momento de su captura Castañeda dijo desconocer sus delitos. (Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)

Además, recordó su parentesco con la excandidata presidencial Sandra Torres y su vínculo con Aldo Ochoa, alias "El Lobo", cabecilla del Barrio 18 recientemente trasladado a la cárcel Renovación I, en Escuintla.

La jueza de turno aceptó la solicitud y ordenó su ingreso a Mariscal Zavala, en la zona 17, garantizando su permanencia en el área de mujeres para resguardar su vida e integridad.

El Sistema Penitenciario ejecutó el traslado conforme a la resolución.

Al finalizar la audiencia, Castañeda expresó sentirse "contenta y feliz" con la decisión, al considerar que el traslado respondía a la medida de protección que había solicitado debido a las amenazas en su contra.