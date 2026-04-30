Localizan el cuerpo de un hombre sin vida en la zona 9

Un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado sin vida en la vía pública durante la madrugada de este jueves.
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Este jueves 30 de abril se localizó a un hombre inconsciente tendido en la vía pública. Bomberos Municipales llegaron al lugar y constataron que se trataba de un hombre fallecido.
La emergencia fue registrada en la Sexta Avenida y 1a. calle de la zona 9. Los socorristas indicaron que se trata de un hombre que no ha sido identificado pero se estima que tenía aproximadamente 50 años.
Durante la evaluación primaria se determinó la causa de muerte podría estar vinculada a múltiples golpes contundentes en distintas partes del cuerpo, siendo más evidentes en el cráneo, tórax y espalda.
Asimismo, indicaron que el fallecido vestía playera color negro, pantalón de lona azul y calcetines blancos, sin portar calzado.
Tras el hallazgo, las autoridades correspondientes se hicieron presentes para acordonar la escena y realizar las diligencias de ley.