Abandonan vehículo en zona 10 tras accidente de tránsito

Tras fuerte colisión, abandonan el vehículo en zona 10.
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Durante las primeras horas de este jueves 30 de abril se reporta el hallazgo de un vehículo colisionado y abandonado en la zona 10 capitalina.
Según el reporte preliminar de la Policía Municipal de tránsito, el automóvil tipo camioneta fue localizado en la 4 avenida y 19 calle de la zona ya mencionada.
La camioneta habría colisionado contra una barrera de concreto.
Hasta ahora se desconoce el paradero del conductor ya que al llegar las autoridades, el vehículo se encontraba vacío.
El caso quedó bajo procedimientos de investigación de la Policía Nacional Civil mientras que agentes de la PMT coordinan para mejorar la movilidad del área.