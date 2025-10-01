El cuerpo sin vida que fue hallado en el río Villalobos

El mismo presentaba avanzado estado de descomposición.
Personas que pasaban por el río Villalobos en cercanías de la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, reportaron a Bomberos Voluntarios de un cuerpo que flotaba sobre las aguas negras, por lo que los socorristas llegaron al lugar constatando el hecho.
Los rescatistas ingresaron al río y rescataron el cuerpo, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y por lo mismo no pudo ser identificado, pero vestía una pantaloneta café y una playera roja.
Dicho hallazgo ocurrió pasado el mediodía de este miércoles 1 de octubre, según indicaron las autoridades.
Al lugar se presentaron investigadores del Ministerio Público (MP), quienes darán seguimiento al caso, ya que debido a la lluvia y el tiempo de descomposición no se pudo constatar en el lugar, el motivo del deceso.