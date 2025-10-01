El cuerpo sin vida que fue hallado en el río Villalobos

Personas que pasaban por el río Villalobos en cercanías de la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, reportaron a Bomberos Voluntarios de un cuerpo que flotaba sobre las aguas negras, por lo que los socorristas llegaron al lugar constatando el hecho.

Los rescatistas ingresaron al río y rescataron el cuerpo, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y por lo mismo no pudo ser identificado, pero vestía una pantaloneta café y una playera roja.

Debido al estado de descomposición que presentaba el cuerpo, no pudo ser identificado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dicho hallazgo ocurrió pasado el mediodía de este miércoles 1 de octubre, según indicaron las autoridades.

Al lugar se presentaron investigadores del Ministerio Público (MP), quienes darán seguimiento al caso, ya que debido a la lluvia y el tiempo de descomposición no se pudo constatar en el lugar, el motivo del deceso.

Agentes de la PNC y del MP se presentaron para continuar con las diligencias e investigaciones. (Foto: Oscar Rivas / colaborador)