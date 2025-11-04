Localizan 292 paquetes con droga valorada en Q30 millones en Puerto Quetzal

-

La PNC ejecutó operativos antidrogas simultáneos que dieron un golpe millonario al narcotráfico en Guatemala, indicaron las autoridades.

Un total de 292 paquetes de cocaína fueron localizados en un contenedor en Puerto Quetzal, Escuintla, durante una inspección de la Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), dicho contenedor era proveniente de Puerto Caldera, Costa Rica.

El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) resalta que el decomiso se realizó en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC), en donde se encontraron 49 sacos con los paquetes, valorados aproximadamente en Q30 millones 591 en total, los cuales simulaban fertilizante para palma africana.

Unas horas antes en el caserío Machaca, en Poptún, Petén, la PNC informó que se localizaron y erradicaron 18 mil 640 arbustos de hoja de coca estimados en Q186 mil 400.

Según datos del Ministerio de Gobernación, hasta el mes de octubre se decomisaron 7,741 kilogramos de dicho estupefaciente, a comparación de 2024 donde se incautaron en todo el año 18 mil 218 kilogramos.

En Petén localizaron y erradicaron 18,640 arbustos de hoja de coca. (Foto: PNC)

Otra localización

Las inspecciones continuaron, donde en el puerto de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal se localizaron 6 bolsas y 498 recipientes de vidrio con marihuana con un peso de 5.42 libras, cargamento que ingresó a suelo guatemalteco desde Estados Unidos en un contenedor que transportaba cajas de encomiendas.

El vocero de la PNC, César Mateo, aseguró que las diligencias de los tres sucesos procederán en coordinación con el Ministerio Público (MP) para continuar con las investigaciones pertinentes.