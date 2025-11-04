Capturan a mexicana con 22 kg de marihuana en bus de Retalhuleu

-

Un operativo antinarcótico ejecutado por la SGAIA y la Fiscalía de Narcoactividad resultó en la captura de una mujer de nacionalidad mexicana en Retalhuleu.

TE PUEDE INTERESAR: Bus extraurbano volcado en la ruta al pacífico deja varios heridos y dos muertos

Una mujer de nacionalidad mexicana fue detenida durante un operativo antinarcótico en el departamento de Retalhuleu.

El procedimiento se desarrolló en un puesto de control vehicular ubicado en el kilómetro 185, cerca del municipio de Nuevo San Carlos, donde agentes revisaron un autobús de transporte público que se dirigía a la capital.

(Foto: Nuestro Diario)

Durante la inspección, las autoridades identificaron a la pasajera Rosa N., quien llevaba en su equipaje varios paquetes que contenían aproximadamente 22.67 kilogramos de hierba seca. La prueba de campo realizada al contenido dio resultado presuntivo positivo para marihuana, según indicó el MP.

(Foto: Nuestro Diario)

(Foto: MP)

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer habría sido designada para trasladar el cargamento hacia la ciudad capital, utilizando transporte colectivo con el propósito de evitar sospechas.

(Foto: MP

(Foto: MP)

Tras la verificación del hallazgo, se efectuó la captura de la pasajera y el decomiso de la sustancia.

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ruta estratégica

Retalhuleu es un punto estratégico de la ruta del Pacífico, una zona de tránsito crucial para el trasiego de drogas desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Este departamento es frecuentemente escenario de operativos, incautaciones y el hallazgo de aeronaves vinculadas al narcotráfico.

El uso de transporte público, como en este caso, es un modus operandi recurrente para evitar sospechas y controles en carreteras, utilizando rutas que conectan la costa del Pacífico con la Ciudad de Guatemala. La detención de una ciudadana mexicana subraya la dimensión transnacional de estas operaciones.