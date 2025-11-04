Localizan a un hombre sin vida en la zona 16

El hallazgo de un hombre de aproximadamente 40 años se registró la noche de este lunes en la diagonal 29 frente al numeral 2-00 de la zona 16 capitalina.

Ciudadanos alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar constataron que esta persona ya no contaba con signos vitales.

Además, al ser evaluado se confirmó que presenta trauma de cráneo, por lo que posiblemente pudo haber sido atropellado.

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes investigarán la causa de la muerte de esta persona que aún no ha sido identificada.

El cuerpo sin vida fue localizado durante la noche de este lunes. (Foto: Bomberos Municipales)