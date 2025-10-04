Versión Impresa
El hombre que fue hallado sin vida en una acera de zona 14

  • Por Geber Osorio
03 de octubre de 2025, 21:25
Ciudad de Guatemala
El fallecido es de aproximadamente 43 años de edad. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue localizada la noche de este viernes. 

Un hombre de aproximadamente 43 años de edad fue encontrado sin signos vitales en las 17 avenida y 9a. calle de la zona 14 capitalina.

Según informes preliminares, la víctima no presenta lesiones visibles. La Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada del hallazgo.

Por lo que los agentes policiales acudieron al lugar y se encuentran acordonando el área para preservar los indicios y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación está en curso para determinar las causas de la muerte de esta persona que aún no ha sido identificada.

El hallazgo del hombre sin vida se dio en la 17 avenida y 9a. calle de la zona 14. (Foto: Bomberos Municipales)
