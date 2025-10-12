Localizan a Karen del Cid, quien había desaparecido en zona 16

La joven era buscada desde la mañana del pasado sábado 11 de octubre.
La Alerta Isabel Claudina confirmó que Karen Paola del Cid Conde, de 26 años, fue localizada luego de haber sido reportada como desaparecida en zona 16.
Dicha alerta fue activada el pasado sábado en horas de la mañana, luego de que la joven fuera vista por última vez a bordo de un vehículo de color blanco.
La referencia que se había dado donde pudo desaparecer Karen, fue una discoteca de la mencionada zona.
En la noche de ese mismo 11 de octubre fue localizada tras horas de búsqueda, según confirmaron las autoridades.