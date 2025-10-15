La lujosa vivienda relacionada con un presunto líder de la Mara Salvatrucha

Entre los hallazgos en el inmueble se encuentra un jacuzzi.
El Ministerio Público (MP) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron allanamientos por delitos de extorsiones, en la colonia San Rafael 2, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Según indicaron las autoridades, entre los inmuebles donde se hicieron diligencias, se encuentra la vivienda donde habitan los familiares de un presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Se trata de Jordan Mateo Salvatierra Gutiérrez, alias "Fatboy"; quien fue capturado el 4 de diciembre de 2024 junto a su esposa Brenda Noemí López Castillo, alias "Beba".
Entre lo hallado en dicho inmueble, está un jacuzzi, pisos de mármol, muebles de madera, aparatos electrónicos igualmente de alto valor.
Por otro lado, también se pueden observar máquinas para hacer ejercicios, así como otros muebles y electrodomésticos.
De igual manera, las imágenes revelan otros accesorios, como lámparas y paredes con finos acabados en el interior de esta vivienda.