Vehículo de transporte pesado vuelca, se incendia y el piloto muere

El trágico accidente de tránsito sucedió durante la tarde de este domingo en Jutiapa.
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 107 de la ruta a Moyuta, Jutiapa, donde estuvo involucrado un vehículo de transporte pesado.
Por motivos que se desconocen, el tráiler volcó y posteriormente prendió en llamas, alarmando a los demás automovilistas.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar y lograron sofocar el fuego minutos más tarde.
Piloto fallece
En el interior de la cabina del vehículo fue localizado el piloto del mismo, quien quedó calcinado, según informaron los socorristas.
El cuerpo de bomberos trabajó con equipo hidráulico para poder rescatar el cuerpo, ya que había quedado atrapado entre los hierros.
De momento la víctima mortal aún no ha sido identificado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las respectivas diligencias en el lugar.