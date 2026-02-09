Se robaron un vehículo sin imaginar que tenía GPS

-

Al momento de capturar a los responsables también incautaron tres motocicletas, una de ellas con reporte de robo.

La Policía Nacional Civil realizó la captura de tres hombres, entre ellos un menor de edad, al ser señalados de robamotos en Escuintla.

Los agentes fueron alertados por una persona que indicó el robo de su transporte y que contaba con GPS por lo que facilitaría la localización. De inmediato se inició una operación para recuperar la motocicleta.

Uno de los señalados de roba motos es menor de edad (Fotos: PNC)

Al dar con el paradero capturaron a Diego "N", de 19 años y Ángel "N", 23 años y remitieron a un menor de 17 años, quienes se encontraban en un domicilio en la colonia Voladores, zona 3 de Escuintla mientras desmantelaban otra motocicleta que ya no contaba con placa de circulación.

Motocicleta recuperada por medio de sistema GPS. (Foto: PNC)

Al notar la presencia policial intentaron huir, pero lograron aprehenderlos. En el lugar también se localizaron tres motocicletas más, entre ellas la que tiene reporte de robo, por lo que se coordinó la presencia de fiscales.

Las autoridades investigan si los detenidos son parte de alguna estructura que se dedica al robo de motocicletas y si el inmueble es utilizado como guarida y centro de desmantelamiento de motos robadas.