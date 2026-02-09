Surgen nuevos detalles del vehículo calcinado en zona 15

El vehículo habría sido abandonado debido a que bomberos trasladaron a los tripulantes a un centro asistencial.
Un vehículo calcinado fue encontrado la mañana del lunes 9 de febrero, detrás del Campo Marte a unos metros cerca de la Tribuna Militar.
Información confirmada por Jorge Aguilar, vocero de la PNC, indica que el automóvil tipo sedan perdió el control y terminó colisionando en la jardinera del arriate central del columpio de Vista Hermosa, donde prendió en llamas y dejó a varios heridos.
Posteriormente el vehículo fue trasladado hacia el predio de la PNC en zona 15.
Al lugar de los hechos se presentaron Bomberos Municipales quienes trasladaron al Hospital San Juan de Dios a un hombre de 25 años identificado como Kevin Cifuentes quien conducía el vehículo.
Cifuentes fue internado bajo custodia policial y al darlo de alta fue puesto a disposición del Juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales.
Por aparte, Bomberos Voluntarios trasladaron a dos personas al Hospital San Juan de Dios, una mujer identificada como Ana Isabel Morataya de 20 años, quien presentaba fractura expuesta en la pierna derecha y trauma de cráneo y a Jeremy Cifuentes de 22 años que presentaba fractura en la pierna derecha y posible trauma de cráneo. Ambos fueron internados en sala de observaciones.