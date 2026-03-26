Conred toma acciones preventivas ante actividad del volcán de Fuego

Las autoridades han informado a las comunidades cercanas del coloso sobre las rutas de evacuación.
EN CONTEXTO: Volcán de Fuego presenta retumbos y explosiones este jueves
Durante las últimas horas se han reportado retumbos y fuertes erupciones del volcán de Fuego, las cuales han generado columnas de gas y ceniza que alcanzan los 4800 metros sobre el nivel del mar.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó que esta semana se ha trabajado en la señalización de rutas de evacuación en la aldea El Rodeo, municipio de Escuintla, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante la actividad de dicho volcán.
Además, se ha realizado la colocación de mapas comunitarios de rutas de evacuación, en coordinación con el delegado departamental de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, técnicos de campo y personal municipal.
También, se llevó a cabo la señalización en puntos estratégicos, además de la instalación de un mapa de evacuación en la alcaldía auxiliar, "permitiendo que la población cuente con información visible y accesible sobre rutas seguras", mencionaron las autoridades.
La Conred invita a la población a conocer, respetar y poner en práctica estas rutas de evacuación, atender las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia a número telefónico, el cual es el 119.