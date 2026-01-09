Localizan otro cuerpo cuando procesaban escena criminal

Autoridades iban por un fallecido y al inspeccionar el área encontraron un segundo cuerpo.
Autoridades se encontraban haciendo las diligencias correspondientes en respuesta a un ataque armado que dejó un fallecido en a un costado del lote 25, manzana 11, sector 1, en la aldea Lomas de la Azacualpilla, municipio de Palencia.
Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios quienes constataron el fallecimiento del primer hombre.
Mientras fuerzas de seguridad procesaban la escena en la que quedó fallecido un joven de aproximadamente 20 años, fue localizado un segundo hombre muerto en una ladera, aproximadamente a 15 metros del primer cuerpo.
Las víctimas presentaban múltiples heridas de bala. El segundo hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado cubierto con maleza seca. Ambas personas no han sido identificadas.
El área fue acordonada para que el Ministerio Público y las autoridades correspondientes realicen las diligencias de ley e inicien las investigaciones para esclarecer el ataque.