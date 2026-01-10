Localizan plantación de droga valorada en más de Q20 millones

Durante los 9 días del año van 106 mil 648 matas de marihuana destruidas



En áreas aledañas de Las Cruces, Petén, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA, localizaron y destruyeron 75 mil 838 matas de marihuana. pic.twitter.com/C8TLnAfRqq