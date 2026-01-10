Localizan plantación de droga valorada en más de Q20 millones

Más de 75 mil matas de marihuana que se encontraban plantadas, fueron erradicadas este viernes 9 de enero, en Petén.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a hombre que transportaba drogas y dinero en efectivo, en la zona 10
Un total de 75 mil 838 matas de marihuana fueron localizadas en áreas aledañas del municipio Las Cruces, en el departamento de Petén.
Por lo tanto, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) procedieron con la erradicación e incineración de esta plantación.
La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que esta droga estaba valorada en Q22 millones 751 mil 400.
Durante los primeros nueve días del presente año, las autoridades suman cuatro erradicaciones de este tipo, haciendo el total de 106 mil 648 matas de marihuana destruidas, señalaron las autoridades.
Los departamentos donde se han hecho estas acciones son: Petén, San Marcos y Totonicapán. "El avalúo se estima en más de 39 millones", agregó la PNC.