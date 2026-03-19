Operativo anticrimen de la Marina deja 11 muertos en México

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Los fallecidos son presuntos integrantes de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada del Cártel de Sinaloa.

Once presuntos criminales murieron este jueves durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, cuna del cártel del mismo nombre e inmerso en una guerra con otra organización del narcotráfico que deja decenas de muertos, informó el gobierno mexicano.

La Marina allanó domicilios relacionados con la organización de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, dijo la secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

Esa banda libra una disputa con la que lideran los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, también encarcelado en ese país.

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Reportan la detención de la hija mayor de Ismael 'El Mayo' Zambada



Mónica Zambada habría sido capturada por fuerzas federales en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán



@Milenio / @TmNoticiass pic.twitter.com/m6Ieppdysf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 19, 2026

Los efectivos fueron recibidos a balazos cuando arribaron a una de las viviendas.

"Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida", detalló la secretaría.

Según esa dependencia, en el operativo también fue detenido un integrante de la facción de "El Mayo" Zambada.

Tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad de México. (Imagen: Redes sociales)

Además, el Gabinete de Seguridad confirmó la localización de una mujer que es hija de un líder criminal, pero al no contar tener relaciones con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, se procedió con su liberación.

De manera preliminar se dio a conocer que se trata de Mónica Zambada, hiha de "El Mayo". Sin embargo, las autoridades mexicanas no lo confirmaron.

¡LA DEJARON IR!, Así fue el momento exacto en el que elementos federales liberaron a Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, luego de que habitantes de El Salado le exigieran a los agentes que la bajaran del helicóptero. pic.twitter.com/ZPUjMDvo0Q — TM Noticias (@TmNoticiass) March 19, 2026

A casi un mes de la muerte de "El Mencho"

La operación fue desplegada a casi un mes de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de las organizaciones criminales más grandes de México.

Tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

La acción contra "El Mencho" el pasado 22 de febrero, generó una asonada criminal por parte de su organización que incluyó bloqueos de carreteras y ataques a negocios en diversos puntos del país.

México ha incrementado las detenciones de criminales y las incautaciones de droga, en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener el tráfico de drogas, en particular de fentanilo.

Llevan restos de “El Mencho” a cementerio en Jalisco.



La carroza fúnebre de "El Mencho" fue trasladada bajo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas:https://t.co/kXlE2TVKFM pic.twitter.com/HQPvliQvqZ — Soy 502 (@soy_502) March 2, 2026

*Con información de AFP