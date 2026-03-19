Operativo anticrimen de la Marina deja 11 muertos en México

Los fallecidos son presuntos integrantes de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada del Cártel de Sinaloa.
OTRAS NOTICIAS: Joven guatemalteca estaba desaparecida y es hallada sin vida en EE. UU.
Once presuntos criminales murieron este jueves durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, cuna del cártel del mismo nombre e inmerso en una guerra con otra organización del narcotráfico que deja decenas de muertos, informó el gobierno mexicano.
La Marina allanó domicilios relacionados con la organización de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, dijo la secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.
Esa banda libra una disputa con la que lideran los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, también encarcelado en ese país.
Los efectivos fueron recibidos a balazos cuando arribaron a una de las viviendas.
"Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida", detalló la secretaría.
Según esa dependencia, en el operativo también fue detenido un integrante de la facción de "El Mayo" Zambada.
Además, el Gabinete de Seguridad confirmó la localización de una mujer que es hija de un líder criminal, pero al no contar tener relaciones con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, se procedió con su liberación.
De manera preliminar se dio a conocer que se trata de Mónica Zambada, hiha de "El Mayo". Sin embargo, las autoridades mexicanas no lo confirmaron.
A casi un mes de la muerte de "El Mencho"
La operación fue desplegada a casi un mes de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de las organizaciones criminales más grandes de México.
Tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.
La acción contra "El Mencho" el pasado 22 de febrero, generó una asonada criminal por parte de su organización que incluyó bloqueos de carreteras y ataques a negocios en diversos puntos del país.
México ha incrementado las detenciones de criminales y las incautaciones de droga, en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener el tráfico de drogas, en particular de fentanilo.
*Con información de AFP