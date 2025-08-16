Localizan cuerpo de segunda víctima arrastrada por corriente en Chiquimulilla

El cuerpo de la segunda víctima fue hallado esta mañana de sábado.
EN CONTEXTO: Padre e hijo son arrastrados por corriente en Chiquimulilla
Martín de 63 años y Mario Patzán de 34 años, padre e hijo originarios de San Juan Sacatepéquez, fueron arrastrados por una corriente de agua en una calle de Chiquimulilla, la tarde del viernes 15 de agosto.
Los Bomberos Voluntarios Departamentales iniciaron las labores de búsqueda y a eso de las 20 horas de este viernes lograron rescatar el cuerpo Martín Patzán.
Los socorristas siguieron con la búsqueda de la segunda víctima, sin embargo, a las 21 horas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las labores de búsqueda se suspendían por las condiciones del tiempo.
Hoy por la mañana, 14 horas después de la tragedia, cuerpos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo de Mario, en aguas del Río Ixcatuná, Finca La Unión, Aldea El Obraje, Chiquimulilla, Santa Rosa.
Según testigos y videos que circulan en redes sociales, Martín fue sorprendido por la fuerza del caudal; Esteban, al intentar rescatarlo, corrió con la misma suerte y ambos fueron arrastrados por la corriente a un tragante.
*Con información de Eunice Valdez