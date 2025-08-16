Padre e hijo son arrastrados por corriente en Chiquimulilla

-

Martín y Esteban Patzán, padre e hijo respectivamente, fueron arrastrados por una fuerte corriente en las calles de en Chiquimulilla. El cuerpo del padre ya fue localizado.

Las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este viernes en Chiquimulilla, Santa Rosa, provocaron que Martín Patzán (padre) y Esteban Patzán (hijo) fueran arrastrados por una fuerte corriente de agua.

Según testigos, y videos que circulan en redes sociales, Martín fue sorprendido por la fuerza del caudal y Esteban al intentar rescatarlo fueron arrastrados por la corriente a un tragante.

Minutos despúes de que sucidiera el hecho vecinos alertaron a los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios se encuentran realizando intensas labores de búsqueda y rescate para localizar a Esteban Patzan. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

Los Bomberos Voluntarios iniciaron las labores de búsqueda y a eso de las 20 horas de este viernes lograron rescatar el cuerpo Martín Patzan, el cual fue trasladado a la estación bomberil.

Los socorristas siguieron con la busqueda del otro hombre, pero a las 21 horas la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las labores de busqueda se suspendían por que las consiciones ya no permitían seguir.

Son arrastrados

En el video se puede ver que un tragante sin reja de protección habría fue el factor que provocó el incidente.

Se logra observar que el padre perdió el equilibrio y es arrastrado por la fuerte corriente, su hijo intenta rescatarlo pero corre con la misma suerte.

Los Bomberos Voluntarios reanudarán mañana sábado la búsqueda y rescate de Esteban Patzán.