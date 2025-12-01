Localizan serpiente en área residencial en zona 7 de la capital

Los bomberos se encargaron de rescatar al reptil y trasladarlo a un lugar seguro para liberarla.
La tarde de este domingo 30 de noviembre, los Bomberos Municipales respondieron a un llamado en la zona 7 de la capital, tras el reporte de la presencia de una serpiente en un sector residencial.
Según los socorristas el reptil se trata de una Drymarchon melanurus o zumbadora, una serpiente no venenosa.
Sin embargo, fue trasladada un área boscosa similar a su hábitat natural para liberarla y permitirle encontrar un nuevo entorno.