Localizan serpiente en área residencial en zona 7 de la capital

  • Por Susana Manai
30 de noviembre de 2025, 20:27
Los socorristas informaron que se trata de un reptil no venenoso. (Foto: Archivo/Soy502)

Los socorristas informaron que se trata de un reptil no venenoso. (Foto: Archivo/Soy502)

Los bomberos se encargaron de rescatar al reptil y trasladarlo a un lugar seguro para liberarla. 

La tarde de este domingo 30 de noviembre, los Bomberos Municipales respondieron a un llamado en la zona 7 de la capital, tras el reporte de  la presencia de una serpiente en un sector residencial. 

Foto: (Bomberos Municipales)
Foto: (Bomberos Municipales)

Según los socorristas el reptil se trata de una Drymarchon melanurus o zumbadora, una serpiente no venenosa

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Sin embargo, fue trasladada un área boscosa similar a su hábitat natural para liberarla y permitirle encontrar un nuevo entorno.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

