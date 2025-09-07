Localizan sin vida a Ángel, el joven que salió a vender su celular y desapareció

El cuerpo del joven mostraba señales de violencia tras su hallazgo.
Un joven de San Miguel Petapa que había salido a vender su celular, apareció sin vida este 6 de septiembre en Masagua, Escuintla.
La víctima fue identificada como Ángel Emanuel Ruiz Daniel, quien se encontraba desaparecido desde el jueves.
Se dio a conocer que Ruiz fue visto por última vez el 4 de septiembre aproximadamente a las 11 de la noche en un automóvil de color gris con placas P-245BFJ, el cual no ha aparecido.
El hallazgo
Dos perros que acompañaban a un campesino a sus labores en una finca, localizaron el cuerpo del joven en unos sembradíos de caña en la aldea Obrero, del municipio de Masagua, este sábado.
"Iba a la finca a chapear unos terrenos con mis perros cuando ellos corrieron al canal y comenzaron a ladrar, los llamé y vi el cuerpo; entonces avisé a los bomberos", dijo Jonathan Barrera, el campesino.
Con señales de violencia
Los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes al lugar para inspeccionar el cuerpo.
Los elementos bomberiles indicaron que ya no contaba con signos vitales y que contaba con señales de violencia, posteriormente dieron aviso a las autoridades para continuar con las diligencias.