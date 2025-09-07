Localizan sin vida a Ángel, el joven que salió a vender su celular y desapareció

-

El cuerpo del joven mostraba señales de violencia tras su hallazgo.

Un joven de San Miguel Petapa que había salido a vender su celular, apareció sin vida este 6 de septiembre en Masagua, Escuintla.

La víctima fue identificada como Ángel Emanuel Ruiz Daniel, quien se encontraba desaparecido desde el jueves.

Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes tras el hallazgo. (Foto: Asonbomd)

Se dio a conocer que Ruiz fue visto por última vez el 4 de septiembre aproximadamente a las 11 de la noche en un automóvil de color gris con placas P-245BFJ, el cual no ha aparecido.

Ángel había salido de su casa en un vehículo de color gris para ir a vender su celular. (Foto: redes sociales)

El hallazgo

Dos perros que acompañaban a un campesino a sus labores en una finca, localizaron el cuerpo del joven en unos sembradíos de caña en la aldea Obrero, del municipio de Masagua, este sábado.

"Iba a la finca a chapear unos terrenos con mis perros cuando ellos corrieron al canal y comenzaron a ladrar, los llamé y vi el cuerpo; entonces avisé a los bomberos", dijo Jonathan Barrera, el campesino.

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar luego de ser alertados. (Foto: Asonbomd)

Con señales de violencia

Los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes al lugar para inspeccionar el cuerpo.

Los elementos bomberiles indicaron que ya no contaba con signos vitales y que contaba con señales de violencia, posteriormente dieron aviso a las autoridades para continuar con las diligencias.

Los bomberos indicaron que el cuerpo contaba con señales de violencia. (Foto: Asonbomd)

