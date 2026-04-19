Localizan sin vida a estudiante de agronomía en ruta a las Verapaces

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El hallazgo del cuerpo fue reportado por personas que transitaban el sector.

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Antonhy Gabriel Adolfo Belteton Cac, de 17 años, fue localizado sin vida a la orilla de la carretera en el kilómetro 166 de la ruta a Purulhá, Baja Verapaz..

De acuerdo con el reporte, el cuerpo presentaba señales de violencia y se encontraba atado de pies y manos.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el sector, quienes dieron aviso a los cuerpos de socorro.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban el área. (Foto: Nuestro Diario)

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Guatemalteca, quienes confirmaron que se trataba de un menor de edad con el rostro cubierto y notificaron a las autoridades.

Se presume que fue atacado en otro lugar y abandonado a un costado de la carretera. (Foto: Nuestro Diario)

Horas después, la víctima fue identificada como estudiante de agronomía en la jornada vespertina del Instituto Nacional de Educación Básica de Purulhá, Baja Verapaz.

Según las primeras diligencias, se presume que el adolescente fue privado de libertad y posteriormente atacado con arma blanca en otro punto, para luego abandonar el cuerpo en el lugar donde fue localizado.

La víctima fue identificado como estudiante de agronomía. (Foto: Nuestro Diario)

Personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) indicó que realizan las diligencias para establecer el móvil del hecho.