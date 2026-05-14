Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan tráiler abandonado tras accidente en la Interamericana (Video)

  • Por Reychel Méndez
14 de mayo de 2026, 10:00
El transporte pesado quedó obstruyendo la vía. (Foto: Bomberos Voluntarios Los Encuentros)

El transporte pesado quedó obstruyendo la vía. (Foto: Bomberos Voluntarios Los Encuentros)

A la llegada de las autoridades, el vehículo se encontraba sin conductor. 

OTRAS NOTICIAS: El hombre que fingió su secuestro para exigir más de Q50 mil a su familia

Este jueves se reportó un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 129.5 de la ruta interamericana, donde un transporte pesado quedó obstaculizando el paso.

Por razones que se desconocen, el tráiler perdió el control y terminó volcado en la cinta asfáltica, impidiendo el paso en dirección a Occidente. 

El piloto no se encontraba en la escena cuando llegaron los socorristas. (Foto: Bomberos Voluntarios Los Encuentros)
El piloto no se encontraba en la escena cuando llegaron los socorristas. (Foto: Bomberos Voluntarios Los Encuentros)

Bomberos Voluntarios de Los Encuentros, Sololá, atendieron la emergencia y al llegar determinaron que en el lugar no se encontraba el piloto, por lo que el transporte de carga quedó abandonado. 

De este hecho solo se reportaron daños materiales y se coordinó con las autoridades correspondientes para agilizar el paso y realizar las diligencias necesarias.

Las autoridades habilitaron un carril reversible que rodea el obstáculo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar