Localizan tres chalecos con insignias "similares" a la PNC durante un allanamiento

Desde la mañana de este viernes 28 de noviembre se han desarrollado distintos allanamientos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en jurisdicción de Mixco y San José Pinula.
Tras las inspecciones correspondientes, en Mixco se localizaron armas de fuego, municiones, documentos personales y prendas de vestir similares a las utilizadas por la Policía Nacional Civil, específicamente por la DEIC.