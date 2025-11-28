Localizan tres chalecos con insignias "similares" a la PNC durante un allanamiento

Desde la mañana de este viernes 28 de noviembre se han desarrollado distintos allanamientos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.

Investigadores de DEIC y fiscales del MP incautaron las armas de fuego y sus municiones (Foto: Ministerio Público)

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en jurisdicción de Mixco y San José Pinula.

Tras las inspecciones correspondientes, en Mixco se localizaron armas de fuego, municiones, documentos personales y prendas de vestir similares a las utilizadas por la Policía Nacional Civil, específicamente por la DEIC.

Las diligencias continúan en desarrollo para fortalecer la investigación en curso. (Foto: Ministerio Público)