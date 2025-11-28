Versión Impresa
Localizan tres chalecos con insignias "similares" a la PNC durante un allanamiento

  • Por Reychel Méndez
28 de noviembre de 2025, 14:27
Durante los allanamientos también se encontraron documentos personales y armas de fuego (Foto: PNC)

Los chalecos son similares a las utilizadas por la Policía Nacional Civil, específicamente por la DEIC.

Desde la mañana de este viernes 28 de noviembre se han desarrollado distintos allanamientos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala. 

Investigadores de DEIC y fiscales del MP incautaron las armas de fuego y sus municiones (Foto: Ministerio Público)
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en jurisdicción de Mixco y San José Pinula.

Tras las inspecciones correspondientes, en Mixco se localizaron armas de fuego, municiones, documentos personales y prendas de vestir similares a las utilizadas por la Policía Nacional Civil, específicamente por la DEIC.

Las diligencias continúan en desarrollo para fortalecer la investigación en curso. (Foto: Ministerio Público)
