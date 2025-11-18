Caso crimen de excandidato: Realizan allanamiento en cárcel de Chimaltenango

-

Autoridades ejecutan un allanamiento masivo en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres en seguimiento al asesinato del excandidato Elías Ramírez.

Un allanamiento se realiza en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres ubicado en la cabecera departamental de Chimaltenango.

El operativo es coordinado por la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó el Ministerio Público (MP).

Se dio a conocer que las autoridades buscan indicios en seguimiento al asesinato del excandidato a la alcaldía de El Tejar, Elías Ramírez, hecho ocurrido en el municipio de Párramos, en ese mismo departamento.

En el lugar trabajan 35 fiscales del MP y 100 agentes de la PNC, quienes inspeccionan los distintos pabellones.

Por lo tanto, las autoridades se encuentran en búsqueda de evidencias, para determinar si el crimen se ordenó desde adentro de esta cárcel.

Además, tratan de localizar diferentes ilícitos como: droga, dinero en efectivo, armas, aparatos eléctricos y celulares, debido a que existe información respecto a que en ese reclusorio se permite el ingreso de objetos de procedencia ilícita, según el MP.

El crimen

Cinco individuos armados descendieron de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y acribillaron a Ramírez junto a su acompañante con múltiples disparos.

Los sicarios simulaban ser obreros al portar cascos de seguridad industrial y chalecos de color anaranjado.

Tras el hecho, los asesinos huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima y su acompañante sin vida.