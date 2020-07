Logran más de 10 mil firmas para exigir protección para médicos

Profesionales en la Salud lograron más de 10 mil firmas para exigirle al Colegio de Médicos y Cirujanos que se pronuncie y reclame protección para los médicos que atienden a los pacientes con Covid-19.

"Es urgente que se implementen las acciones necesarias y extraordinarias para garantizar a la brevedad el cumplimiento de las condiciones laborales dignas a todos los trabajadores de la salud", se lee en la carta que entregaron al Colegio profesional.

Los médicos lamentaron que varios profesionales no hayan recibido su pago, pese a que han estado en primera línea de atención de la pandemia y aseguran que el Colegio de Médicos y Cirujanos debe de ser enérgico para exigir al Ministerio de Salud y al presidente Alejandro Giammattei la protección de los galenos.

"Como ya se ha dicho: No son héroes, simplemente están cumpliendo su misión, pero no debemos olvidar que son seres humanos que tienen familia. Son padres, tienen esposa, tienen hijos. Recientemente falleció un médico que estuvo en primera fila protestando por no tener la adecuada protección", lamentó Mario Leonel García, quien llegó en representación a dejar la misiva.

La carta fue firmada por más de 10 mil personas, incluyendo profesionales en la salud y particulares, quienes se unieron en favor de los médicos y profesionales que laboran en los diferentes hospitales.