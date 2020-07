Denuncian que 32 médicos han fallecido por Covid-19 en Guatemala

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala informó que un total de 32 médicos han fallecido por Covid-19 en el país. Los integrantes de esta entidad señalan que los doctores se contagiaron tras atender a pacientes infectados.

Varios profesionales en la salud se colocaron frente al Colegio de Médicos y Cirujanos para entregar una carta en la que piden al colegio profesional que exijan al Gobierno la protección necesaria para los médicos ya que muchos se han contagiado dentro de los hospitales. Incluso, el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, dio positivo a Covid-19. Algunos se han curado de la enfermedad, pero muchos otros no.

Mario Leonel García, uno de los médicos que entregó la carta, aseguró que hasta el momento han contabilizado 32 doctores fallecidos por Covid-19 hasta el 11 de julio. Demandan que las autoridades reaccionen para resguardar la vida de los galenos que están en primera línea.

NO DEJES DE LEER:

Por otro lado, el psiquiatra Álvaro Jerez, criticó al director de la Comisión Presidencial de Atención al Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, quien aseguró que muchos médicos se han relajado y que por esta razón se han incrementado los contagios.

"La gente que se ha enfermado y que se ha muerto no es porque se haya relajado, es porque no han contado con los equipos de protección adecuados. Lo que los está matando no es el virus, es la indiferencia del Estado, la indiferencia de las autoridades de Salud, la indiferencia del Colegio que debería de protegernos", manifestó.

"Deben contar con insumos"

Al respecto, el director de la Coprecovid, Edwin Asturias aseguró a Soy502 que lo dicho por los médicos es un comentario sacado de contexto y aseguró: "Como médico y especialista que ha combatido enfermedades infecciosas y epidemias toda mi carrera, creo que los médicos y enfermeras al frente de esta epidemia tan intensa, deben contar con todo el Equipo de Protección Personal, los insumos y condiciones que les permitan atender y curar a los guatemaltecos que sufren de esta enfermedad tan intensa".

Y explicó que cuando se refirió a algunos colegas y trabajadores de Salud se han infectado fuera del hospital, quería dejar claro que el "riesgo de infección para todos ellos no solo esta en el hospital, sino también al salir hacia su casa o tener que comprar víveres".

Además, Asturias indicó: "El cansancio y el estrés que muchos están experimentando ya a cuatro meses de esta epidemia, puede ponernos a riesgo dentro y fuera del hospital. Hay que proteger no solo a nuestro personal de la infección, sino también su salud mental y física, y necesitamos hacer más por ellos".

Soy502 también buscó una reacción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), sin embargo, esta institución aún no se pronuncia.