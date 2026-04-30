Viceministro de Transportes habla sobre logros alcanzados en lo que va del 2026

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Entre los avances están la cantidad de operativos realizados a nivel nacional.

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La Dirección General de Transportes (DGT) presentó los principales avances alcanzados en lo que va de este año 2026.

Entre los logros más relevantes está la reducción de la mora administrativa, pasando de una acumulación histórica de expedientes, a una capacidad operativa más ágil.

"El 29 de abril de 2026, la presa total de expedientes asciende a 9,845, de los cuales 8,360 han sido conocidos y 1,396 están pendientes de conocer, lo que refleja un avance sostenido en la gestión administrativa", expresó Fernando Suriano, viceministro de Transportes.

La Dirección General de Transportes presentó los avances logrados en lo que va del 2026



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/OX7LnxaDjc — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 30, 2026

Asimismo, Suriano afirma que en enero de este año se realizaron 84 operativos a nivel nacional, en donde se inspeccionaron más de 2 mil vehículos y se impusieron 272 sanciones.

Entre las principales causas de estas sanciones destacan "operar sin licencia o tarjeta de operaciones, falta o vencimiento de seguro y ausencia de sistemas de limitadores de velocidad".

En cuanto a la modernización y digitalización de procesos mediante herramientas tecnológicas, la Dirección ha fortalecido gestión de licencias mediante procesos de emisión, renovación y modificación a través de plataformas digitales como el Sistema Web y enlaces en linea.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Estos avances permiten mejorar los tiempos de respuesta y brindar un servicio más oportuno a transportistas y usuarios.