Lorena, la joven que desafía al tráfico en su bus extraurbano (video)

Lorena decidió tomar "las riendas" de un transporte conocido por los extranjeros como "Chicken bus" y es una de las más queridas por los usuarios.

La piloto es una celebridad en la ruta que abarca de Villa Canales al Obelisco en la Ciudad de Guatemala, y el guatemalteco Zainex, quien se especializa en hablar de las curiosidades del transporte público, la entrevistó para dar a conocer su historia y cómo eligió esta profesión.

Foto: Zainex.

¿Cómo la trata la clientela?

"Bastante agradable, son pocas las personas que a veces amanecen de mal humor y andan peleando, pero la mayoría de la gente me trata bien, hay señoras que me dicen 'ay yo la estaba esperando porque con usted me quería ir, me gusta cómo maneja porque usted es tranquila, espera a que uno baje o suba para arrancar'. Principalmente me lo dicen las personas mayores, con niños, creo que les tengo paciencia y me gusta, yo me trasladaba en bus cuando mis hijos eran pequeños y me molestaba que no esperaran a que yo bajara, también se siente feo subir a la carrera, además los trato con cariño y ellos me tratan con cariño", contó.

"Hay días que se madruga, otras no, es diferente cada día... el tráfico es bastante pesado, sobre todo en la mañana, pero hay que tener paciencia, nada más", explicó.

Foto: Zainex.

Lorena se tarda un promedio de 45 minutos en dar la vuelta al Obelisco y viceversa, si es hora pico, hasta 4 horas. También explica lo especial de su vehículo, siendo acompañada por el entrevistador a hacer su camino.

"Desde niña (8 o 9 años) salíamos con mi mamá a hacer mandados y siempre me llamaron la atención los buses, siempre pedía ir en una esquina a la persona que iba adelante porque quería ver qué hacía el chofer, cómo movía los pies, cómo usaba todo. Al tener a mis hijos, se me fue esa idea pero siempre quise manejar. Cuando tuve la oportunidad comencé a trabajar en microbús, veía los grandes y decía: 'algún día voy a manejar uno', luego dije: 'si puedo manejar un micro, por qué no, llevé mis papeles y me dieron la oportunidad".

Foto: Zainex.

Acerca del trato de otros choferes hacia ella dijo: "Siempre me apoyan, pasa más de alguien y me ayuda si me quedo en ruta, al principio todos escépticos, a otros su ego de macho no les permite verme bien o piensan que no podré desempeñar el mismo trabajo, pero me he puesto al lado de ellos y notan que no hay diferencia".

Mira la entrevista aquí:

