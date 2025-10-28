Lotería, juegos y marimba: la fiesta tradicional del Irtra este 1 de noviembre

El Irtra invita a los guatemaltecos a vivir la esperada tradición de noviembre en un evento familiar especial. Habrá antojitos guatemaltecos, lotería, juegos de feria y música de marimba.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) invita a los guatemaltecos a disfrutar de su Feria Día de Todos los Santos, una de las tradiciones más esperadas del año.
Este sábado 1 de noviembre habrá antojitos guatemaltecos, juegos de feria, lotería y marimba.
La actividad será de 16:00 a 21:00 horas, en la Plaza de Hostal San Martín.
El 1 de noviembre de cada año se celebra el Día de Todos los Santos en Guatemala, una festividad familiar y llena de tradiciones.
Muchos acostumbran visitar cementerios y disfrutar de sabores típicos, como el fiambre o los "antojitos guatemaltecos", como mole y ayote en dulce.