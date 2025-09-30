Lucero y Nodal despiertan rumores de colaboración musical

-

Posible dueto entre Christian Nodal y Lucero emociona a los fanáticos.

Los fanáticos de la música regional mexicana se emocionaron con el anuncio de una inesperada colaboración entre Christian Nodal y Lucero, quienes protagonizan la nueva portada de la revista Eres.

Los artistas realizaron una divertida sesión de fotos. (Foto: Eres)

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y abrazados bajo el titular "generaciones unidas en el crossover del año", lo que desató especulaciones sobre un dueto musical. Aunque ninguno ha confirmado el proyecto, los fanáticos celebran la posibilidad de escuchar sus voces juntas, tras coincidir previamente en programas como Juego de Voces.

La noticia, sin embargo, también encendió críticas hacia Nodal, acusado por algunos usuarios de recurrir a la imagen intachable de Lucero para limpiar su reputación, marcada por romances mediáticos y recientes controversias.

Muchos fanáticos comentaron positivamente sobre esta sorpresiva colaboración. (Foto: Eres)

En paralelo, el cantante reveló al programa Ventaneando que desde hace más de dos años asiste a terapia para sobrellevar episodios de ansiedad.

"Llevo más de 2 años tomando terapia, psicoanálisis y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida, la ansiedad es un privilegio, me acuerdo de que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear, en chambear y me valía, cuál depresión cuál nada, me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas, en general la vida, me da ansiedad la vida" compartió.