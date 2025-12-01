Las Luces Campero 2025 llenan de colorido el cielo de la ciudad

Cientos de familias guatemaltecas disfrutan el show desde el Campo Marte y desde las terrazas de sus viviendas.
La noche de este 30 de noviembre, los guatemaltecos disfrutaron del tradicional evento de Luces Campero 2025, una celebración que cumple 35 años en el país y de llenar de ilusión esta época.
El Campo Marte fue el escenario donde los guatemaltecos celebraron y compartieron con sus familias el inicio de la época navideña en la ciudad.
La Noche de los Deseos fue transmitida en vivo por Facebook Live de Pollo Campero, permitiendo que miles de personas dentro y fuera del país se unieran a la celebración.
Además, los guatemaltecos comparten platillos típicos de la época de los puestos ubicados en los alrededores del Campo Marte.
En el inicio, también se pudo observar un show de drones que dejó maravillados a los asistentes con las formaciones que realizaron sobre el firmamento.
La avenida La Reforma en la zona 10 fue otro punto de encuentro para que las personas se reunieran y disfrutaran del espectáculo nocturno y colorido.