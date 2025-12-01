Las Luces Campero 2025 llenan de colorido el cielo de la ciudad

-

Cientos de familias guatemaltecas disfrutan el show desde el Campo Marte y desde las terrazas de sus viviendas.

TE PUEDE INTERESAR: El encendido de las velas de Adviento marca la cuenta regresiva para Navidad

La noche de este 30 de noviembre, los guatemaltecos disfrutaron del tradicional evento de Luces Campero 2025, una celebración que cumple 35 años en el país y de llenar de ilusión esta época.

(Foto: Nuestro Diario)

Guatemaltecos disfrutan de las Luces Campero desde la avenida La Reforma



Video: José Pos pic.twitter.com/OMjmAmJpMD — Soy 502 (@soy_502) December 1, 2025

El Campo Marte fue el escenario donde los guatemaltecos celebraron y compartieron con sus familias el inicio de la época navideña en la ciudad.

(Foto: Nuestro Diario)

La Noche de los Deseos fue transmitida en vivo por Facebook Live de Pollo Campero, permitiendo que miles de personas dentro y fuera del país se unieran a la celebración.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Cientos de familias guatemaltecas disfrutan el show desde el Campo Marte y desde las terrazas de sus viviendas.



: Alan Lima/Nuestro Diario pic.twitter.com/pjn4GaPNq4 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 1, 2025

(Foto: Alan Lima/Nuestro Diario)

Además, los guatemaltecos comparten platillos típicos de la época de los puestos ubicados en los alrededores del Campo Marte.

En el inicio, también se pudo observar un show de drones que dejó maravillados a los asistentes con las formaciones que realizaron sobre el firmamento.

La noche de este 30 de noviembre, los guatemaltecos disfrutaron del tradicional evento de Luces Campero 2025, una celebración que cumple 35 años en el país y de llenar de ilusión esta época navideña.



: Alan Lima/Nuestro Diario pic.twitter.com/2lb6zgsbX9 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) December 1, 2025

La avenida La Reforma en la zona 10 fue otro punto de encuentro para que las personas se reunieran y disfrutaran del espectáculo nocturno y colorido.