Las Luces Campero 2025 llenan de colorido el cielo de la ciudad

  • Por Susana Manai
30 de noviembre de 2025, 19:36
Los guatemaltecos disfrutan en familia el tradicional evento de Luces Campero este domingo. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Cientos de familias guatemaltecas disfrutan el show desde el Campo Marte y desde las terrazas de sus viviendas. 

La noche de este 30 de noviembre, los guatemaltecos disfrutaron del tradicional evento de Luces Campero 2025, una celebración que cumple 35 años en el país y de llenar de ilusión esta época.

(Foto: Nuestro Diario)
El Campo Marte fue el escenario donde los guatemaltecos celebraron y compartieron con sus familias el inicio de la época navideña en la ciudad.  

(Foto: Nuestro Diario)
La Noche de los Deseos fue transmitida en vivo por Facebook Live de Pollo Campero, permitiendo que miles de personas dentro y fuera del país se unieran a la celebración. 

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)
(Foto: Alan Lima/Nuestro Diario)
Además, los guatemaltecos comparten platillos típicos de la época de los puestos ubicados en los alrededores del Campo Marte

En el inicio, también se pudo observar un show de drones que dejó maravillados a los asistentes con las formaciones que realizaron sobre el firmamento. 

La avenida La Reforma en la zona 10 fue otro punto de encuentro para que las personas se reunieran y disfrutaran del espectáculo nocturno y colorido. 

