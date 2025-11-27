Lucha intensa en el Campeonato Nacional de Golf en Hacienda Nueva

-

El LXXIII Campeonato Nacional de golf intensifica su lucha en el campo, ya que este jueves se vivió una jornada de muchas emociones en Hacienda Nueva Country Club, la cual tuvo como resultado un empate en la división Campeonato, ya que, los jugadores Gabriel Palacios y Jorge Herrera Jr., se encuentran empatados en la primera posición, con un score total de 139, -5 bajo el par, luego de dos días de competencia.

Al llegar a la mitad de la competencia en la última semana del LXXIII Campeonato Nacional de Golf, los mejores jugadores del país han mostrado sus mejores tiros. Son tres golfistas los que han tirado bajo el par del campo (Hacienda Nueva es par 72), por lo cual, son claros favoritos a la obtención del título.

Gabriel Palacios actualmente es uno de los mejores jugadores de Guatemala. Recientemente se consagró como medallista en los Juegos Centroamericanos 2025. (Saulo López - ASGOLF)

Gabriel Palacios, y Jorge Herrera Jr., se encuentran empatados en el primer lugar de la división Campeonato, ya que, tiraron para 139, -5 bajo el par; sin embargo, Sebastián Barnoya se encuentra en tercer lugar, únicamente a dos golpes de los lideres (141, -3 bajo el par).

Los golfitas Jorge Mejía de León Regil, y José Peralta (España), marchan como lideres de las categorías AA e Internacional, con scores de 160 (+16) y 138 (-6), respectivamente.

El uso de putt es trascendental a la hora de embocar la bola en el hoyo. (Saulo López - ASGOLF)

En la división de Damas Campeonato, Daniela Hernández Soc, Sara Castillo y Valeria Mendizábal, se ubican en los primeros puestos, con scores de 158, 158 y 160 (+14, +14 y +16); mientras que, en Damas Internacional, la colombiana Daniela Páez se encuentra en el primer puesto con 147, +3, seguida por las mexicanas, Paloma Ibarra y Regina Jiménez, quienes tiraron para 150 y 151 (+6 y +7 sobre el par), respectivamente.

La guatemalteca, Valeria Mendizábal lleva dos jornas de juego muy competitivas, por lo cual es una de las favoritas para obtención del cetro en la división de Damas. (Saulo López - ASGOLF)

En las categorías por Equipos Caballeros, el español José Peralta y el búlgaro Dennis Staykov, se encuentran en el primer puesto con -10 bajo el par; mientras que, en Damas, las aztecas Paloma Ibarra y Regina Jiménez, continúan en el primer puesto con un +13 sobre el par.