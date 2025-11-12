¡Un año de oro! Fedeluchas celebró la pasión y los triunfos de la lucha guatemalteca

La Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala (Fedeluchas) celebró la Gala de Reconocimiento y Premiación 2025, honrando a los 20 atletas más destacados que consolidaron logros durante el año.
Por su dedicación, esfuerzos y logros, durante este año, se celebró recientemente la Gala de Reconocimiento y Premiación 2025, de la Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala, evento en el que participó la comunidad de la lucha olímpica nacional.
Un homenaje se efectuó a 20 atletas destacados en los Campeonatos Panamericanos U15, U17, U20 y Senior, hechos ocurridos en Guatemala, Brasil, Perú y México, así como a los atletas y entrenadores que obtuvieron medallas en los pasados XII Juegos Deportivo Centroamericanos, desarrollados en nuestro país.
La ceremonia fue encabezada por el presidente del comité ejecutivo de Fedeluchas, Ramón González, integrantes del comité ejecutivo e invitados especiales que celebraron uno de los mejores años de la lucha guatemalteca.
Durante la gala se entregaron plaquetas y reconocimientos económicos a los medallistas panamericanos y centroamericanos, así como al Dr. Francisco Aguilar Chang, Viceministro de Deportes, por su valioso apoyo en la organización del Campeonato Panamericano U15 realizado en nuestro país este año.
"Este ha sido un año extraordinario. Nuestros atletas han demostrado que con disciplina y pasión, los sueños se convierten en logros, expresó González.
.Así mismo agradeció el apoyo de todos, atletas, familias y entrenadores quienes hicieron posibles estas faenas.
"Esperamos que 2026 nos encuentre con más triunfos, más reconocimientos y el mismo espíritu de lucha que nos caracteriza", concluyó.
Galardonados
Categoría U15 en el Campeonato Panamericano
- Ana Judith Aldana García
- Duglas Isaías Urrutia Ramos
- Emanuel Gustavo Isaac Pineda Cruz
- Josué Alejandro Sáenz Corea
- Esaú de Jesús Albizures Bautista
- Ashly Jazmín Fernanda Choc Choc
- Hizzandro José Julián García Morales
- Guillermo Fabián Chavarría Rosales.
Categoría U17 en el Campeonato Panamericano
- John Kennedy Sáenz Corea
- Christhoper Alexander Pérez
- Domínguez, Mayllin Sofía Escobar Marroquín
- Siria Dayanne Gamboa Rodríguez.
Categoría U20 en el Campeonato Panamericano
- John Kennedy Sáenz Corea
- Allison Graciela Valdez Obando
Categoría Senior en el Campeonato Panamericano
- Edwin Alexi Segura Guerra
- César Andrés Ubico Estrada
Reconocimiento a entrenadores
- Erick Rodolfo Orellana Orellana
- José Polledo Duvergel
- Reza Azimi
- Osmer Johandy Cavaneiro Meléndez
- Juan José Lozada.
Reconocimiento especial
- Ana Judith Aldana García
- John Kennedy Sáenz Corea.
Reconocimiento a entrenadores en los XII Juegos Centroamericanos 2025
- Saúl Elías Aldama Vásquez
- Osmer Johandy Cavaneiro Meléndez
- Reza Azimi.
Medallistas en los XII Juegos Centroamericanos 2025
- Esteban David Pérez Castellanos
- José Alejandro Varela García
- David Elías Choc Huoc
- Yancy Samantha López Dávila
- Allison Graciela Valdez Obando
- Edwin Alexi Segura Guerra
- Alex Fernando Vega Tum
- César Andrés Ubico Estrada.
Destacados del año
- Entrenador: Erick Rodolfo Orellana Orellana
- Árbitro: Hugo Rolando Figueroa de León
- Atleta estilo Libre: César Andrés Ubico Estrada
- Atleta estilo Femenino: Allison Graciela Valdez Obando
- Atletas estilo Greco Romana: José Alejandro Varela García