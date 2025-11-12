¡Un año de oro! Fedeluchas celebró la pasión y los triunfos de la lucha guatemalteca

-

La Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala (Fedeluchas) celebró la Gala de Reconocimiento y Premiación 2025, honrando a los 20 atletas más destacados que consolidaron logros durante el año.

Por su dedicación, esfuerzos y logros, durante este año, se celebró recientemente la Gala de Reconocimiento y Premiación 2025, de la Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala, evento en el que participó la comunidad de la lucha olímpica nacional.

Un homenaje se efectuó a 20 atletas destacados en los Campeonatos Panamericanos U15, U17, U20 y Senior, hechos ocurridos en Guatemala, Brasil, Perú y México, así como a los atletas y entrenadores que obtuvieron medallas en los pasados XII Juegos Deportivo Centroamericanos, desarrollados en nuestro país.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del comité ejecutivo de Fedeluchas, Ramón González, integrantes del comité ejecutivo e invitados especiales que celebraron uno de los mejores años de la lucha guatemalteca.

Directivos de la Fedeluchas hicieron el reconocimiento a los atletas destacados de 2025. (Foto: Cortesía Fedeluchas)

Durante la gala se entregaron plaquetas y reconocimientos económicos a los medallistas panamericanos y centroamericanos, así como al Dr. Francisco Aguilar Chang, Viceministro de Deportes, por su valioso apoyo en la organización del Campeonato Panamericano U15 realizado en nuestro país este año.

"Este ha sido un año extraordinario. Nuestros atletas han demostrado que con disciplina y pasión, los sueños se convierten en logros, expresó González.

.Así mismo agradeció el apoyo de todos, atletas, familias y entrenadores quienes hicieron posibles estas faenas.

"Esperamos que 2026 nos encuentre con más triunfos, más reconocimientos y el mismo espíritu de lucha que nos caracteriza", concluyó.

Se reconoció los logros de los atletas durante este año. (Foto: Cortesía Fedeluchas)

Galardonados

Categoría U15 en el Campeonato Panamericano

Ana Judith Aldana García

Duglas Isaías Urrutia Ramos

Emanuel Gustavo Isaac Pineda Cruz

Josué Alejandro Sáenz Corea

Esaú de Jesús Albizures Bautista

Ashly Jazmín Fernanda Choc Choc

Hizzandro José Julián García Morales

Guillermo Fabián Chavarría Rosales.

Categoría U17 en el Campeonato Panamericano

John Kennedy Sáenz Corea

Christhoper Alexander Pérez

Domínguez, Mayllin Sofía Escobar Marroquín

Siria Dayanne Gamboa Rodríguez.

Categoría U20 en el Campeonato Panamericano

John Kennedy Sáenz Corea

Allison Graciela Valdez Obando

Categoría Senior en el Campeonato Panamericano

Edwin Alexi Segura Guerra

César Andrés Ubico Estrada

Reconocimiento a entrenadores

Erick Rodolfo Orellana Orellana

José Polledo Duvergel

Reza Azimi

Osmer Johandy Cavaneiro Meléndez

Juan José Lozada.

Reconocimiento especial

Ana Judith Aldana García

John Kennedy Sáenz Corea.

Reconocimiento a entrenadores en los XII Juegos Centroamericanos 2025

Saúl Elías Aldama Vásquez

Osmer Johandy Cavaneiro Meléndez

Reza Azimi.

Medallistas en los XII Juegos Centroamericanos 2025

Esteban David Pérez Castellanos

José Alejandro Varela García

David Elías Choc Huoc

Yancy Samantha López Dávila

Allison Graciela Valdez Obando

Edwin Alexi Segura Guerra

Alex Fernando Vega Tum

César Andrés Ubico Estrada.

