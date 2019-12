Luchador fan de Trump se burla de su rival y termina noqueado

Colby Covington, luchador estadounidense del peso wélter, quien se ha manifestado como seguidor de Donald Trump por su política contra migrantes, quedó fuera de juego por medio año, después de haber sufrido la fractura de su mandíbula en su más reciente contienda, informó la Comisión Atlética de Nevada.

Durante el evento principal de la UFC 245, celebrado este sábado en el pabellón T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada Estados Unidos, Covington, conocido por sus polémicos comentarios, perdió la pelea por nocaut técnico en el quinto asalto ante el nigeriano-estadounidense Kamaru Usman, quien defendió por primera vez su cinturón.

Antes del combate, Covington se burló públicamente de la herencia africana de su adversario, preguntando: "¿Qué ha hecho la familia (de Usman) por Estados Unidos además de servir en la penitenciaría federal?". Ello generó el disgusto de su rival quien ofreció un gran combate.

Daaaaamn Usman finished Colby!! Good stoppage. Colby's face and jaw were fucked. I can't believe I'm saying this but props to Colby for fighting his ass off with a possibly broken jaw. Great fight. pic.twitter.com/JG087FweYf — ShayMyName (@ImShannonTho) December 15, 2019

Sin embargo, la pelea fue detenida por el árbitro 50 segundos antes de terminar, debido a que Covington comenzó a quejarse de dolores en la mandíbula después del tercer asalto, pero decidió continuar un par más. El luchador fue hospitalizado y una radiografía reveló una fractura mandibular, con lo que se le impuso una suspensión médica hasta junio del 2020.

Mientras que Usman, apodado 'la pesadilla nigeriana', recibiría una suspensión similar, si se confirma que tiene una lesión en el pulgar izquierdo. El actual portador del cinturón del peso wélter es el primer campeón africano en la historia de la UFC.