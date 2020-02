Ludwika Paleta anunció su retiro de los escenarios

Ludwika Paleta rompió el corazón de sus fanáticos, pues anunció su retiro de los escenarios.

La actriz de La querida del Centauro aseguró que decidió retirarse temporalmente por el intenso ritmo de trabajo que tiene, mismo que no le ha permitido estar con su familia.

Paleta dijo que se alejará al terminar la obra de teatro Perfectos desconocidos para poder pasar más tiempo con sus hijos.

Paleta también dijo que estos meses han sido complicados, pues sus hijos han estado un poco mal de salud.

"En las noches me he estado despertando, la he pasado en emergencias", aseguró.

Ludwika agradeció a su esposo Emiliano Salinas por el apoyo que le ha dado para continuar su carrera, luego del nacimiento de sus hijos Bárbara y Sebastián.

